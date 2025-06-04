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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
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Чи може Україна повністю знищити Кримський міст: прогноз аналітика

Сили оборони України можуть перетворити «гордість і радість» Путіна на справжню неприємність для окупантів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Кримський міст

Україна вже тричі атакувала Кримський міст, але знищити його повністю поки не вдалося / © ТСН.ua

Незаконно побудований росіянами Кримський міст, який пов’язав окупований півострів з територією РФ, «гордість і радість» кремлівського диктатора Володимира Путіна, вже тричі атакували Сили оборони України за три з лишком роки повномасштабної війни. Але зруйнувати його повністю українцям буде дуже складно, навіть якщо вони битимуть по найуразливіших ділянках.

Про це розповів аналітик з питань безпеки та оборони Майкл Кларк в інтерв’ю Sky News.

На думку Кларка, попри складнощі, українці можуть поступово руйнувати Кримський міст та робити його непридатним для транспортування військових вантажів.

Крім того, пошкодження залізничного полотна, яке проходить мостом, сильно ускладнить постачання всіх окупаційних сил на півдні України.

«По мостах дуже важко поцілити, і по них важко поцілити досить сильно, щоб перешкодити їх ремонту», — зазначив аналітик.

Вперше міст атакували за допомогою, мабуть, вантажівки з бомбою, під час другої атаки використовувалися морські безпілотники, а втретє опори моста замінували і підірвали під водою.

«Українці можуть перетворити міст на справжню неприємність для росіян, і їм буде важко тримати його відкритим», — додав Кларк.

Нагадаємо, після третьої атаки України на Кримський міст можна казати, що спецоперації світового рівня для СБУ стають системою. Особливо з огляду на те, що Кримський міст був спорудою з найбільшою охороною у світі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
433
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