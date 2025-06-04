Чи може Україна повністю знищити Кримський міст: прогноз аналітика

Україна вже тричі атакувала Кримський міст, але знищити його повністю поки не вдалося / © ТСН.ua

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Незаконно побудований росіянами Кримський міст, який пов’язав окупований півострів з територією РФ, «гордість і радість» кремлівського диктатора Володимира Путіна, вже тричі атакували Сили оборони України за три з лишком роки повномасштабної війни. Але зруйнувати його повністю українцям буде дуже складно, навіть якщо вони битимуть по найуразливіших ділянках.

Про це розповів аналітик з питань безпеки та оборони Майкл Кларк в інтерв’ю Sky News.

На думку Кларка, попри складнощі, українці можуть поступово руйнувати Кримський міст та робити його непридатним для транспортування військових вантажів.

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Крім того, пошкодження залізничного полотна, яке проходить мостом, сильно ускладнить постачання всіх окупаційних сил на півдні України.

«По мостах дуже важко поцілити, і по них важко поцілити досить сильно, щоб перешкодити їх ремонту», — зазначив аналітик.

Вперше міст атакували за допомогою, мабуть, вантажівки з бомбою, під час другої атаки використовувалися морські безпілотники, а втретє опори моста замінували і підірвали під водою.

«Українці можуть перетворити міст на справжню неприємність для росіян, і їм буде важко тримати його відкритим», — додав Кларк.

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Нагадаємо, після третьої атаки України на Кримський міст можна казати, що спецоперації світового рівня для СБУ стають системою. Особливо з огляду на те, що Кримський міст був спорудою з найбільшою охороною у світі.