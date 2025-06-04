Найбільший обмін полоненими: РФ озвучила деталі та дати

Кремль / © pixabay.com

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Росія заявила про наміри здійснити новий масштабний обмін військовополоненими з Україною.

Про це повідомив представник переговорної групи РФ Володимир Мединський під час публічної заяви.

За його словами, першочергово йдеться про обмін за паритетним принципом: щонайменше по 1 000 осіб з кожного боку. В пріоритеті — поранені, важко травмовані військові та полонені віком до 25 років.

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Мединський стверджує, що фінальна кількість може становити приблизно 1 200 осіб з кожної сторони, що, за його словами, зробить цей обмін «найбільшим з усіх, що відбувалися».

«Ми готові почати з 7 по 9 червня. Зі свого боку повністю до цього підготувалися», — заявив представник РФ.

Також, за його словами, російська сторона пропонує створити постійну лінію зв’язку для оперативного вирішення питань щодо «невідкладної передачі важкопоранених полонених» поза межами загальних обмінів.

Окрім того, Мединський озвучив намір в односторонньому порядку передати Україні тіла понад 6 000 загиблих військовослужбовців Збройних сил.

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Він зазначив, що тіла зберігаються у спеціальних вагонах-рефрижераторах, і РФ готова розпочати їх передачу найближчими днями.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова прийняти 500 військовополонених, яких Росія планує передати упродовж найближчих вихідних.

Водночас процес ускладнюється тим, що Київ досі не отримав офіційних списків від Москви. За словами глави держави, Україна наполягатиме на отриманні цих списків до початку обміну, адже без них належна підготовка неможлива, особливо з огляду на заявлену готовність росіян розпочати передачу вже у суботу та неділю.

Окремо Зеленський прокоментував ситуацію з репатріацією тіл загиблих українських воїнів. За його словами, відповідно до наявних у Києва документів, Росія змогла ідентифікувати лише 15–20% тіл, що перебувають у її розпорядженні.

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«Не будемо розкривати джерела інформації, але наш аналіз повністю підтверджує ці дані», — зазначив президент.

Глава держави наголосив на важливості ретельної підготовки до передачі тіл, щоб забезпечити належну ідентифікацію кожного загиблого: «Ми не дозволяємо собі недбалості, коли йдеться про наших військових».

Після завершення обміну полоненими, за його словами, українська сторона готуватиметься до організації репатріації тіл полеглих захисників.