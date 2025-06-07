Наступний обмін полоненими може відбутися "в сліпу"

Обмін полоненими у травні / © Володимир Зеленський

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Наступний обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися у «сліпому» форматі.

Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в ефірі телемарафону.

З його слів, під час попереднього обміну, російська сторона передала списки фактично в останній момент, що не дозволило подивитися і перевірити всіх людей.

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Яценко зазначив, що «це такий формат обміну» і закликав не ставитися до цього критично.

«Зазвичай обміни готуються тривалий час, ретельно, часто місяцями, а цього разу обміни швидкі. З одного боку, це накладає певні зобов’язання, а з іншого — добре, що наші люди повернуться. Це завжди позитив», — сказав представник Координаційного штабу.

Нагадаємо, українська сторона готова обміняти 500 військових, яких Росія планує передати у суботу та неділю, але досі не отримала від росіян списків для обміну, що ускладнює процес.

Після обміну полоненими, ймовірно, буде готуватись репатріація тіл загиблих воїнів.

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Нагадаємо, 23 травня між Україною і Росією розпочався обмін полоненими в межах домовленості «1000 на 1000», якої досягли під час переговорів у Стамбулі.