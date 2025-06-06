Обмен пленными: в Координационном штабе прокомментировали информацию, распространяемую РФ

Обмен пленными / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Реклама

Заявления представителей государства-агрессорки о якобы начале возвращения тел или репатриационных мер по результатам договоренностей в Стамбуле не соответствуют действительности. Продолжается подготовка к обмену тяжелобольных, тяжелораненых, молодежи и возвращение тел павших защитников.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Любые односторонние заявления или действия представителей государства-агрессорки являются лишь очередной манипуляцией относительно чувствительной и важной темы репатриации тел наших Защитников", - отметили там.

Реклама

Координационный штаб отмечает, что готов к проведению как репатриационных мероприятий, так и обменов военнопленными, в частности, к обмену "всех на всех".

Напомним, украинская сторона готова обменять 500 военных, которых Россия планирует передать в субботу и воскресенье, но не получила от россиян списков для обмена, что усложняет процесс.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, о ходе переговоров по обмену пленными после второй встречи в Стамбуле. По его словам, украинская сторона готова к обмену, однако пока не получила списки лиц от российской стороны, что является ключевым для успешного проведения процедуры.

«Пока мы списки не получили. Мне кажется, это важно. В этот раз, в отличие от прошлого Стамбула, мы договорились. Я это сказал министру еще до встречи, и россияне дали слово, что они нам дадут заранее списки. Но мы пока списки снова не получили, снова, кажется, какие-то причины», — сообщил Зеленский.

Реклама