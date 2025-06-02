Формат "всех на всех": в ГУР о деталях нового обмена пленными

Обмен пленными. Иллюстративное фото / © Владимир Зеленский

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В ходе переговоров в Стамбуле сегодня, 2 июня, Украина и Россия договорились о новом обмене пленными, в частности, согласованы сроки и механизмы.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

«Мы двигаемся вперед по гуманитарной сфере. В прошлый раз мы согласовали некоторые вопросы по обмену нашими защитниками нашего отечества. На сегодняшний день мы добились нового прогресса, это так называемая формула „всех на всех“. Сегодня мы согласовали две категории, которые будут подлежать возвращению на родину. Мы согласовали механизмы, мы определили предыдущие сроки именно этого обмена и впереди у нас ждет тяжелая работа, потому что необходимо будет сделать много верификаций, определить все категории, никого не потерять, не забыть», — сказал Скибицкий.

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Ранее министр обороны Умеров сообщил, что на переговорах в Стамстрое Украина и Россия договорились об обмене «всех на всех» тяжело раненых и тяжелобольных военнопленных.