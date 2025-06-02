Формат "всіх на всіх": у ГУР про деталі нового обміну полоненими

Обмін полоненими. Ілюстративне фото / © Володимир Зеленський

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Під час переговорів у Стамбулі сьогодні, 2 червня, Україна та Росія домовилися про новий обмін полоненими, зокрема узгоджено терміни й механізми.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

«Ми рухаємося вперед по гуманітарній сфері. Минулого разу ми погодили деякі питання по обміну нашими захисниками нашої батьківщини. На сьогоднішній день ми досягли нового прогресу, це так звана формула „всіх на всіх“. Сьогодні ми погодили дві категорії, які будуть підлягати поверненню на батьківщину. Ми погодили механізми, ми визначили попередні терміни саме цього обміну і попереду в нас жде тяжка робота, тому що необхідно буде зробити багато верифікацій, визначити всіх категорій, нікого не втратити, не забути», — сказав Скібіцький.

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Раніше міністр оборони Умєров повідомив, що на переговорах у Стамбуді Україна та Росія домовилися про обмін «всіх на всіх» тяжко поранених і тяжкохворих військовополонених.