Будет ли перемирие: Умеров о результатах переговоров в Стамбуле

Министр обороны Рустем Умеров / © Associated Press

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На переговорах в Стамстрое Украина и Россия договорились об обмене «всех на всех» тяжело раненых и тяжелобольных военнопленных.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на результатах встречи.

Обмен пленными и репатриация тел

Стороны договорились об обмене всех молодых солдат в возрасте от 18 до 25 лет, а также возвращении погибших в формате «6000 на 6000».

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«Что касается обмен военнопленных, мы договорились менять всех на всех, особенно тяжелораненых и тяжелобольных. Вторая категория — это молодые солдаты, тоже всех на всех. Также мы обмениваемся с телами павших солдат», — рассказал Умеров.

Возвращение депортированных детей

Кроме того, украинская сторона предоставила российской делегации список детей, депортированных в Россию, включающий несколько сотен детей.

«Особенно если дети из этого списка будут возвращены со стороны России, это будет хорошим индикатором, что они готовы к этому тоже. Мы также считаем, что все ключевые вопросы могут быть решены только на самом высоком уровне, подразумеваются во время встречи президентов. И, возможно, с привлечением лидеров других стран, например президента Соединенных Штатов», — добавил министр.

Будет ли прекращение огня

В то же время РФ отказались от идеи немедленного прекращения огня.

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«Прекратить убийство прямо сейчас. Прекращение огня без каких-либо условий на земле, в воздухе и на море. Хотя бы на 30 дней… Пару дней назад мы поделились этим документом с российской стороной, но от них не было никакого ответа, включенного сегодняшним. Только во время сегодняшней дискуссии ответили. Они сказали, что им нужно не менее недель, чтобы осмотреть наш документ и прислать какой-то ответ», — говорит министр обороны.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров в Стамбуле.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Договоренность по трем пунктам! УКРАИНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ОЗВУЧИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕГОВОРОВ С РОССИЕЙ

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