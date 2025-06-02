Зеленский сообщил о первых результатах переговоров в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский. / © ТСН

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Президент Владимир Зеленский подтвердил, что состоявшиеся в Стамбуле переговоры между украинской и российской сторонами завершились.

В комментарии журналистам глава государства подчеркнул, что ожидает полный доклад министра обороны Рустема Умерова по результатам переговоров.

"Переговоры в Стамбуле только что завершились и я ожидаю полного доклада министра Умерова. Они обменялись документами через турецкую сторону, мы готовим новое освобождение пленных", — заявил Зеленский.

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Президент не уточнил деталей обсужденных документов, однако отметил подготовку очередного этапа обмена военнопленными, который реализуется при содействии Турции.

По информации турецкого издания Anadolu Agency, второй раунд мирных переговоров между Россией и Украиной длился больше часа.

Напомним, второй раунд переговоров между Киевом и Москвой начался 2 июня после обеда. Во вступительном слове глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Украина и РФ обсудят условия прекращения огня и возможную встречу лидеров двух государств.