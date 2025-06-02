Зеленський повідомив про перші результати переговорів у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський. / © ТСН

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Президент Володимир Зеленський підтвердив, що переговори між українською та російською сторонами, які відбулися у Стамбулі, завершилися.

У коментарі журналістам глава держави наголосив, що очікує повну доповідь міністра оборони Рустема Умєрова за результатами перемовин.

“Переговори у Стамбулі щойно завершилися і я очікую на повну доповідь міністра Умєрова. Вони обмінялися документами через турецьку сторону, ми готуємо нове звільнення полонених”, — заявив Зеленський.

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Президент не уточнив деталей обговорених документів, однак наголосив на підготовці чергового етапу обміну військовополоненими, який реалізується за сприяння Туреччини.

За інформацією турецького видання Anadolu Agency, другий раунд мирних переговорів між Росією та Україною тривав понад годину.

Нагадаємо, другий раунд перемовин між Києвом та Москвою розпочався 2 червня після обіду. У вступному слові очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Україна та РФ обговорять умови припинення вогню та можливу зустріч лідерів двох держав.