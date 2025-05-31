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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори з РФ у Стамбулі схожі на Мінськ — Майк Помпео

Сполучені Штати зробили недостатньо для зупинки російської агресії у 2022 році та відновлення миру в Україні після 2014 року.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Майк Помпео

Майк Помпео / © Associated Press

Колишній директор ЦРУ та державний секретар США Майк Помпео порівняв теперішні переговори з Росією у Стамбулі з тими, які були на початку російсько-української війни у Мінську.

Про це він говорив під час Чорноморського безпекового форуму в Одесі.

«Ми вже були за столом переговорів і багато чого бачили й чули. І ніби знайшли певну лінію контролю, але це не зупинило масивну агресію у 2022 році. І ці перемовини в Мінську виглядають так само як ті перемовини, що ми бачимо зараз», — сказав Помпео.

При цьому він наголосив, що Сполучені Штати зробили недостатньо для зупинки російської агресії у 2022 році та відновлення миру в Україні після 2014 року.

Майк Помпео також попередив, що Росія навіть після завершення бойових дій в Україні може знайти нову ціль для своєї агресії –на півночі чи в Середземномор’ї, де РФ має свій військовий контингент тощо.

«Якщо Путін складе зброю, нам треба розуміти, що це може легко повторитися. І це може бути не Україна, а будь-який інший регіон, де присутній російський військовий контингент… Росіяни просто не хочуть, щоб західний світ існував», — наголосив американський політик.

Нагадаємо, до нових переговорів між Україною та РФ, які мають відбутися 2 червня у Стамбулі, долучаться безпекові радники зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії.

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