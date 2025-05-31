Майк Помпео / © Associated Press

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Бывший директор ЦРУ и государственный секретарь США Майк Помпео сравнил нынешние переговоры с Россией в Стамбуле с теми, которые были в начале российско-украинской войны в Минске.

Об этом он говорил во время Черноморского форума по безопасности в Одессе.

«Мы уже были за столом переговоров и многое видели и слышали. И вроде нашли определенную линию контроля, но это не остановило массивную агрессию в 2022 году. И эти переговоры в Минске выглядят так же как те переговоры, которые мы видим сейчас», — сказал Помпео.

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При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты сделали недостаточно для остановки российской агрессии в 2022 году и восстановления мира в Украине после 2014 года.

Майк Помпео также предупредил, что Россия даже после завершения боевых действий в Украине может найти новую цель для своей агрессии — на севере или в Средиземноморье, где РФ имеет свой военный контингент и тому подобное.

«Если Путин сложит оружие, нам надо понимать, что это может легко повториться. И это может быть не Украина, а любой другой регион, где присутствует российский военный контингент… Россияне просто не хотят, чтобы западный мир существовал», — подчеркнул американский политик.

Напомним, к новым переговорам между Украиной и РФ, которые должны состояться 2 июня в Стамбуле, присоединятся советники по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании

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