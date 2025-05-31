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Українцям спростили отримання водійських прав: покрокова інструкція
Нові правила дозволяють пройти навчання та оформити посвідчення в кілька простих кроків.
Громадяни України, які перебувають у Польщі, тепер можуть отримати водійські права категорії B за спрощеною процедурою.
Як повідомляють Новини Ю, процес оформлення польських прав для українців чітко регламентований і складається з кількох етапів.
Перший крок — відповідність базовим умовам: вік від 18 років, легальне перебування на території Польщі, наявність номера PESEL або підтвердження реєстрації (наприклад, договір оренди чи тимчасова прописка).
Наступний етап — оформлення персонального коду кандидата на водіння — PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Його видає воєводський або муніципальний відділ реєстрації. Для цього потрібно надати:
паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
медичну довідку (її можна отримати в автошколі, вартість — орієнтовно 200 злотих);
фотографію розміром 3,5×4,5 см.
Отримати код можна вже наступного дня після подання документів.
Третій етап — навчання в автошколі. Програма передбачає:
30 годин теоретичних занять (включно з основами ПДР і першої допомоги);
30 годин практичного водіння.
Після завершення навчання кандидати складають внутрішній іспит (теорія + практика), а потім — державний екзамен у транспортному відділі.
Таким чином, українці можуть отримати польські водійські права, дотримуючись простого трьохетапного алгоритму: відповідність умовам, отримання коду PKK та проходження навчання.
Нагадаємо, найновіший і найдорожчий автомобіль може почати виходити з ладу вже за кілька місяців, якщо його власник щодня повторює одні й ті самі помилки. Більшість із них здаються дрібницями, та насправді можуть завдати серйозної шкоди техніці та призвести до дорогого ремонту.