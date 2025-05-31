Літак упав на житловий будинок: двоє загиблих

Літак Cessna / © Associated Press

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Легкомоторний спортивний літак впав у суботу, 31 травня, на житловий будинок на заході Німеччини. Повітряним судном керувала 71-річна жінка.

Про це повідомляє видання Rheinische Post.

Трагедія сталася невдовзі після полудня у містечку Кляйненбройх на захід від Дюссельдорфа.

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За словами правоохоронців, одна із загиблих — льотчиця, яка керувала літаком. 71-річна жінка була в літаку сама. Особа другої жертви досі невідома.

Повідомляється, що спортивний літак, ймовірно Cessna, під час аварії врізався в задню частину будинку, який частково загорівся. Пожежній команді вдалося загасити пожежу.

Після аварії будинку загрожує обвалення, збитки точно сягають шестизначної суми, сказав речник поліції.

За даними поліції, спортивний літак вилетів вранці з Алькерслебена поблизу Ерфурта в Тюрінгії та прямував до Менхенгладбаха. Тобто він пролетів кілька сотень кілометрів, коли сталася аварія.

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За даними поліції, літак мав технічні проблеми. Принаймні, так повідомила льотчиця на диспетчерську вежу в Менхенгладбаху.

Один із очевидців повідомив, що незадовго до аварії помітив спортивний літак із помітно гучним двигуном, який летів надзвичайно низько.

Видання зауважило що, у березні у тій самій федеральній землі Північний Рейн — Вестфалія сталася схожа трагедія. Тоді легкомоторний літак упав у сад житлового будинку у містечку Плеттенберг.

Нагадаємо, раніше в болівійській Амазонії пасажирський літак здійснив екстрене приземлення на болоті з крокодилами.

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