Самолет упал на жилой дом: двое погибших

Самолет Cessna / © Associated Press

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Легкомоторный спортивный самолет упал в субботу, 31 мая, на жилой дом на западе Германии. Воздушным судном управляла 71-летняя женщина.

Об этом сообщает издание Rheinische Post.

Трагедия произошла вскоре после полудня в городке Кляйненбройх к западу от Дюссельдорфа.

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По словам правоохранителей, одна из погибших - летчица, которая управляла самолетом. 71-летняя женщина была в самолете одна. Личность второй жертвы до сих пор неизвестна.

Сообщается, что спортивный самолет, вероятно Cessna, во время аварии врезался в заднюю часть дома, который частично загорелся. Пожарной команде удалось потушить пожар.

После аварии дому грозит обрушение, убытки точно достигают шестизначной суммы, сказал представитель полиции.

По данным полиции, спортивный самолет вылетел утром из Алькерслебена вблизи Эрфурта в Тюрингии и направлялся в Менхенгладбах. То есть он пролетел несколько сотен километров, когда произошла авария.

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По данным полиции, самолет имел технические проблемы. По крайней мере, так сообщила летчица на диспетчерскую башню в Менхенгладбахе.

Один из очевидцев сообщил, что незадолго до аварии заметил спортивный самолет с заметно громким двигателем, который летел чрезвычайно низко.

Издание отметило что, в марте в той же федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия произошла похожая трагедия. Тогда легкомоторный самолет упал в сад жилого дома в городке Плеттенберг.

Напомним, ранее в боливийской Амазонии пассажирский самолет совершил экстренную посадку на болоте с крокодилами

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