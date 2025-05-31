Россияне перенимают тактику ВСУ: как это влияет на фронт

ВСУ на фронте / © Getty Images

Реклама

Российские войска перенимают опыт ВСУ и эффективно используют нашу тактику двухлетней давности.

Об этом заявил городской голова Геническа с позывным «Османом», военнослужащий Станислав Бунятов.

По его словам, в 2022 году благодаря ударам HIMARS украинские Силы обороны могли эффективно уничтожать склады, технику и логистические узлы врага, что способствовало развитию наших наступательных операций.

Реклама

Сегодня ситуация несколько изменилась. Россияне сделали выводы из поражений и теперь оттягивают склады, пункты управления и технику подальше от линии боевого столкновения, уменьшая возможность поразить их высокоточным оружием малой и средней дальности. Это создает потребность в дальнобойных ракетных системах.

Кроме того, враг активно применяет комплексный подход к ведению боевых действий — в частности, бьет по нашим переправам КАБы на Лиманском и Запорожском направлениях, а также внедряет тактику огневого контроля логистики с помощью FPV-дронов.

«Россия сейчас использует против нас ту же тактику, которой мы сами пользовались раньше, но адаптирует ее под новые условия. И, к сожалению, имеет в этом определенные успехи», — отметил Бунятов.

«Грустно признавать, но враг нас не только преобладает количеством, но и начинает — технологически. Наша задача — учитывать эти изменения и, соответственно, совершенствовать собственные действия, как мы уже это сделали, например, на море», — добавил он.

Реклама

Напомним, Россия делает ставку на летнее наступление, потому что без помощи союзников и при усилении санкций со стороны Запада ее ресурсы начнут иссякать уже к концу лета — это для нее последний шанс показать силу.

Кремль пытается максимально активизировать наступательные действия именно летом 2025 года, поскольку без дополнительной поддержки со стороны союзников и ослабления санкционного давления с Запада ситуация внутри России начнет стремительно ухудшаться уже в ближайшие месяцы.