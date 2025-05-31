Дипломат озвучил два ключа к победе Украины: подробности

ВСУ на фронте / © ТСН.ua

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Вооруженные Силы Украины, поддерживая западных партнеров и новейшее вооружение, способны сорвать реализацию планов России на фронте.

Об этом заявил бельгийский дипломат украинского происхождения, специальный советник посольства Украины в Бельгии Зенон Коваль в эфире телеканала «Эспрессо».

«Есть два варианта завершения войны. Первый — Россия достигает своих целей, второй — мы этого не позволяем. И сделать это могут Вооруженные Силы Украины, которые вместе с западной поддержкой и современным оружием способны нанести поистине болезненный удар по российским позициям», — подчеркнул дипломат.

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По его словам, вторым ключевым элементом давления на Россию есть санкции. Они имеют не только накопительный эффект, но и становятся все более действенными из-за контроля и обновления уже существующих ограничений.

«На Западе работают не только над новыми санкциями, но и постоянно проверяют эффективность предыдущих. Россия ищет способы обходить их, поэтому идет активная борьба и на этом фронте», — объяснил Коваль.

Напомним, по словам американского сенатора от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что прекращение российской агрессии возможно только при условии предоставления надежных гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, Блюменталь отметил, что подавляющая часть военной техники, которую получает Украина, производится в США, что одновременно поддерживает американскую экономику и обеспечивает рабочие места американцам.

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Сенатор также указал на мощный потенциал Украины в сфере сельского хозяйства и гражданского производства.