Дипломат озвучив два ключі до перемоги України: подробиці

ЗСУ на фронті / © ТСН.ua

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Збройні Сили України, маючи підтримку західних партнерів та новітнє озброєння, здатні зірвати реалізацію планів Росії на фронті.

Про це заявив бельгійський дипломат українського походження, спеціальний радник посольства України в Бельгії Зенон Коваль в етері телеканалу «Еспресо».

«Є два варіанти завершення війни. Перший — Росія досягає своїх цілей, другий — ми цього не дозволяємо. І зробити це можуть Збройні Сили України, які разом із західною підтримкою та сучасною зброєю здатні завдати справді болісного удару по російських позиціях», — наголосив дипломат.

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За його словами, другим ключовим елементом тиску на Росію є санкції. Вони мають не лише накопичувальний ефект, але й стають дедалі дієвішими через контроль та оновлення вже чинних обмежень.

«На Заході працюють не лише над новими санкціями, а й постійно перевіряють ефективність попередніх. Росія шукає способи обходити їх, тож йде активна боротьба й на цьому фронті», — пояснив Коваль.

Нагадаємо, за словами американського сенатора від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що припинення російської агресії можливе лише за умови надання надійних гарантій безпеки для України.

Крім того, Блюменталь зазначив, що переважна частина військової техніки, яку отримує Україна, виготовляється в США, що водночас підтримує американську економіку та забезпечує робочі місця американцям.

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Сенатор також звернув увагу на потужний потенціал України у сфері сільського господарства та цивільного виробництва.