Пассажир пытался открыть дверь в самолете во время полета: как закончился инцидент

Самолет All Nippon Airways / © Associated Press

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Международный рейс из Токио в Хьюстон был перенаправлен в американский город Сиэтл после того, как пассажир попытался открыть дверь самолета во время полета.

Об этом сообщает NBC Newsсо ссылкой на местную полицию.

Рейс All Nippon Airways вылетел из японского аэропорта Ханэда в Токио в Межконтинентальный аэропорт имени Джорджа Буша в Хьюстоне, когда, по данным авиакомпании, один из пассажиров начал вести себя странно.

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Федеральное управление гражданской авиации заявило, что рейс был перенаправлен «из-за инцидента с пассажиром», но не предоставило подробностей.

Через 10 часов от начала полета рейс приземлился в международном аэропорту Сиэтл-Такома.

«Полицию вызвали из-за сообщения о том, что пассажир пытался открыть выходную дверь во время полета», — сообщили представители правоохранительных органов, которых цитирует американская пресса.

В отчете указано, что пассажиры и экипаж самолета сумели сдержать этого человека.

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По словам полиции, пассажира, имя которого не разглашается, осмотрели и установили, что у него «кризис здоровья». Позже его доставили в местную больницу.

«Безопасность наших пассажиров и экипажа является нашим главным приоритетом, и мы приветствуем усилия местных правоохранительных органов за их поддержку», — заявили в авиакомпании.

Напомним, ранее во время приземления в аэропорту немецкого города Падерборна пассажирский самолет Airbus A320 ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу