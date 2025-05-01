12 людей дістали травми вчора вдень, коли 75-річний чоловік в’їхав у натовп людей на мосту королеви Луїзи в центрі Копенгагена / Фото: Søren Diekelmann, DR

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У центрі Копенгагена (Данія), на мосту королеви Луїзи, автомобіль в’їхав у натовп, внаслідок чого 12 людей постраждали.

Про це повідомляє dr.dk.

Інцидент у Копенгагені стався 30 квітня. Внаслідок аварії госпіталізували 12 людей. Троє з них перебувають у критичному стані.

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Правоохоронці заявляють, що водій не впорався з керуванням.

Сьогодні, 1 травня, чоловікові висунули звинувачення в заподіянні значної шкоди здоров’ю трьох людей за особливо тяжких обставин.

Його також звинувачують у недотриманні правил безпеки під час керування транспортним засобом. Це може бути пов’язано, наприклад, із хворобою, слабкістю або нестачею сну.

Чоловік підтверджує, що був за кермом, але заперечує звинувачення. Він каже, що приймає ліки, але, за його словами, препарати не мають жодних попереджень щодо керування автомобілем.

Водія взяли під варту до 14 травня.

Тим часом зросла кількість жертв на фестивалі у Ванкувері. Правоохоронці заявили, що наразі не розглядають інцидент як теракт.

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