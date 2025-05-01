ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
381
Час на прочитання
1 хв

Водій в’їхав у натовп людей в центрі міста: постраждалі — у критичному стані

75-річному чоловікові вже висунули звинувачення у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень за особливо обтяжувальних обставин. Його взяли під варту на 13 днів. Проте водій не визнає себе винним.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Водій в’їхав у натовп людей в центрі міста: постраждалі — у критичному стані

12 людей дістали травми вчора вдень, коли 75-річний чоловік в’їхав у натовп людей на мосту королеви Луїзи в центрі Копенгагена / Фото: Søren Diekelmann, DR

У центрі Копенгагена (Данія), на мосту королеви Луїзи, автомобіль в’їхав у натовп, внаслідок чого 12 людей постраждали.

Про це повідомляє dr.dk.

Інцидент у Копенгагені стався 30 квітня. Внаслідок аварії госпіталізували 12 людей. Троє з них перебувають у критичному стані.

Правоохоронці заявляють, що водій не впорався з керуванням.

Сьогодні, 1 травня, чоловікові висунули звинувачення в заподіянні значної шкоди здоров’ю трьох людей за особливо тяжких обставин.

Його також звинувачують у недотриманні правил безпеки під час керування транспортним засобом. Це може бути пов’язано, наприклад, із хворобою, слабкістю або нестачею сну.

Чоловік підтверджує, що був за кермом, але заперечує звинувачення. Він каже, що приймає ліки, але, за його словами, препарати не мають жодних попереджень щодо керування автомобілем.

Водія взяли під варту до 14 травня.

Тим часом зросла кількість жертв на фестивалі у Ванкувері. Правоохоронці заявили, що наразі не розглядають інцидент як теракт.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie