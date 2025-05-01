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Водій в’їхав у натовп людей в центрі міста: постраждалі — у критичному стані
75-річному чоловікові вже висунули звинувачення у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень за особливо обтяжувальних обставин. Його взяли під варту на 13 днів. Проте водій не визнає себе винним.
У центрі Копенгагена (Данія), на мосту королеви Луїзи, автомобіль в’їхав у натовп, внаслідок чого 12 людей постраждали.
Про це повідомляє dr.dk.
Інцидент у Копенгагені стався 30 квітня. Внаслідок аварії госпіталізували 12 людей. Троє з них перебувають у критичному стані.
Правоохоронці заявляють, що водій не впорався з керуванням.
Сьогодні, 1 травня, чоловікові висунули звинувачення в заподіянні значної шкоди здоров’ю трьох людей за особливо тяжких обставин.
Його також звинувачують у недотриманні правил безпеки під час керування транспортним засобом. Це може бути пов’язано, наприклад, із хворобою, слабкістю або нестачею сну.
Чоловік підтверджує, що був за кермом, але заперечує звинувачення. Він каже, що приймає ліки, але, за його словами, препарати не мають жодних попереджень щодо керування автомобілем.
Водія взяли під варту до 14 травня.
Тим часом зросла кількість жертв на фестивалі у Ванкувері. Правоохоронці заявили, що наразі не розглядають інцидент як теракт.
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