Повна версія меморандуму України, переданого Росії: з’явився документ

Володимир Путін і Володимир Зеленський / © ТСН.ua

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У Мережі з’явилась повна версію меморандуму про припинення вогню, який Україна передала Росії. Цей документ Київ представить на переговорах у Стамбулі 2 червня.

Про це повідомляє видання Clash Report.

Український меморандум написаний українською та англійською мовами. Видання опублікувало фотознімки документа.

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Зміст меморандуму України

Основні принципи меморандуму:

Безумовне припинення вогню в повітрі, на суші й на морі — обов’язкова умова для початку переговорів.

Гуманітарні заходи довіри: повернення депортованих українських дітей, обмін усіма полоненими, звільнення цивільних заручників.

Гарантії безпеки: залучення міжнародної спільноти для надання безпекових гарантій Україні.

Запобігання повторенню агресії: створення механізмів для стабільного миру.

Суверенітет України: країна не бере зобов’язань щодо нейтралітету.

Наступний етап

Після зустрічі у Стамбулі сторони обговорюють умови припинення вогню та моніторинг, подальші гуманітарні заходи, підготовку до зустрічі лідерів.

Припинення вогню

Мінімум 30-денне припинення вогню з можливістю продовження.

Міжнародний моніторинг, очолюваний США.

Заходи зміцнення довіри

Обмін усіма військовополоненими.

Безумовне повернення дітей і цивільних, депортованих Росією від 2014 року.

Зустріч лідерів

Лідери України та Росії зустрінуться для узгодження остаточних умов мирної угоди. Обговорювані теми: повне припинення бойових дій, гарантії безпеки, територіальні питання, компенсації та відновлення України, санкції за порушення угоди, порядок укладання остаточного договору.

Текст меморандуму України, який вона передала Росії / © ClashReport

Текст меморандуму України, який вона передала Росії / © ClashReport

Текст меморандуму України, який вона передала Росії / © ClashReport

Текст меморандуму України, який вона передала Росії / © ClashReport

Нагадаємо, у другій половині дня 2 червня у Стамбулі розпочався другий раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Як анонсував у вступному слові міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, сторони обговорять умови припинення вогню та можливу зустріч очільників двох держав.

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Агентство Reuters, яке отримало копію українського меморандуму, напередодні інформувало, що на цих переговорах Київ представить Москві пропозиції для досягнення міцного мирного врегулювання.

Представники української влади неодноразово повідомляли, що передали свою версію меморандуму російській стороні, а також США, заздалегідь. Тоді як Кремль зі свого боку цього так і не зробив.