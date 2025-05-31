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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Литва зробила тривожну заяву про переговори України та Росії

У Вільнюсі вважають, що до перегорів мають долучитися США та Європа.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Переговори України і РФ.

Переговори України і РФ.

Другий раунд прямих переговорів між агресоркою Росією та Україною навряд чи призведе до суттєвих результатів.

Про це заявив очільник литовського МЗС Кястутіс Будріс LRT.

З його слів, якщо російська делегація матиме такі ж наміри та настрій, як під час попередніх переговорів, то "не буде жодного реального бажання вести переговори і жодних результатів щодо припинення вогню".

"Те, що ми бачимо зараз, - це всього лише імітація. Чи покаже понеділок, що це не імітація? Швидше за все, ні, і саме тому українцям потрібна ще більша підтримка", - сказав Будріс.

Литовський міністр наголошує, що для припинення вогню необхідні "беззастережні та негайні" кроки. Вже після цього можливі "нормальні, повноцінні переговори". Будріс переконаний, що у таких переговорах мають брати участь і США, і Європа.

Нагадаємо, Москва запропонувала знову зустрітися у Стамбулі 2 червня. Попередньо, склад російської делегації на другому раунді прямих переговорів буде таким самим, що й 16 травня. Тим часом у Вашингтоні кажуть, що до зустрічі долучаться радники з безпеки зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії.

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