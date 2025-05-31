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Литва зробила тривожну заяву про переговори України та Росії
У Вільнюсі вважають, що до перегорів мають долучитися США та Європа.
Другий раунд прямих переговорів між агресоркою Росією та Україною навряд чи призведе до суттєвих результатів.
Про це заявив очільник литовського МЗС Кястутіс Будріс LRT.
З його слів, якщо російська делегація матиме такі ж наміри та настрій, як під час попередніх переговорів, то "не буде жодного реального бажання вести переговори і жодних результатів щодо припинення вогню".
"Те, що ми бачимо зараз, - це всього лише імітація. Чи покаже понеділок, що це не імітація? Швидше за все, ні, і саме тому українцям потрібна ще більша підтримка", - сказав Будріс.
Литовський міністр наголошує, що для припинення вогню необхідні "беззастережні та негайні" кроки. Вже після цього можливі "нормальні, повноцінні переговори". Будріс переконаний, що у таких переговорах мають брати участь і США, і Європа.
Нагадаємо, Москва запропонувала знову зустрітися у Стамбулі 2 червня. Попередньо, склад російської делегації на другому раунді прямих переговорів буде таким самим, що й 16 травня. Тим часом у Вашингтоні кажуть, що до зустрічі долучаться радники з безпеки зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії.