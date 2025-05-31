Науковці пояснили, що у нас спільного з ДНК бананів

Людина і банани / © Pexels

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Фраза про те, що люди нібито ділять 60% своєї ДНК з бананами, вже давно циркулює в інтернеті, викликаючи одночасно подив, сміх і сумніви. Чи справді ми настільки близькі родичі з цим жовтим м’яким фруктом? І якщо ні, то звідки взявся цей факт.

Про це пише IFLScience.

Насправді у цьому твердженні є зерно правди — але, як це часто буває з популярними «науковими фактами», воно значно спрощене й перекручене.

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Що ми насправді поділяємо з бананами

У 2013 році в межах освітнього проєкту для Смітсонівського музею природничої історії було проведено дослідження, що дало привід для народження відомого міфу. На основі цього аналізу в одному з відео прозвучало, що людський геном на 41% подібний до геному банана.

Однак насправді йшлося не про спільність ДНК як такої, а про подібність окремих генів і, головне, — продуктів, які ці гени створюють (тобто білків і РНК). Всього виявилося близько 7 000 «збігів» між генами банана та людини — це приблизно 60% від генів однієї з видів, які мають умовний аналог в іншій.

Та й ці «збіги» — не буквальні. Середній рівень схожості між білками, які кодуються спільними генами, становить лише близько 40%. А отже, правильніше буде сказати: близько 60% генів банана мають віддалену схожість з людськими, і ця схожість у білках становить близько 40%. У відсотках ДНК — це приблизно… 1%.

Чому взагалі щось спільне

Може виникнути питання: а чому взагалі у людини й банана може бути щось спільне? Відповідь — в еволюції. Усі живі організми на Землі походять від спільного предка — клітини, яка існувала приблизно 1,6 мільярда років тому. Відтоді живі істоти пройшли величезний шлях, але деякі базові гени залишилися майже незмінними, адже вони відповідають за фундаментальні процеси життя: дихання, поділ клітин, обмін речовин.

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Це як із будинками: у всіх є дах, вікна і двері, але форма, розміри і декор — різні. Так само і з ДНК: вона виконує схожі функції у різних організмів, але реалізується по-різному.

Факт, який вартий уваги — але не так, як ми звикли думати

Твердження про «60% спільної ДНК» звучить ефектно, але вводить в оману. Воно створює враження, ніби ми насправді дуже схожі на банан — хоча в реальності подібність лише умовна і стосується лише деяких базових біологічних функцій.

Найцікавіше тут не те, скільки ми маємо спільного з бананом, а те, що наука сьогодні здатна виявити ці спільні риси — навіть попри мільярди років еволюційної відстані. Це ще раз підтверджує дивовижну єдність усього живого на Землі.

Тож, наступного разу, коли почуєте про «60% ДНК з бананом», — знайте: суть не в цифрі, а в тому, як багато ми змогли дізнатися про себе і світ навколо завдяки генетиці.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ДНК-дослідження показали, що половина світу має генетичне походження від України.