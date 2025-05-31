Ученые объяснили, что у нас общего с ДНК бананов

Человек и бананы / © Pexels

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Фраза о том, что люди якобы делят 60% своей ДНКс бананами, уже давно циркулирует в интернете, вызывая одновременно удивление, смех и сомнения. Действительно ли мы настолько близкие родственники с этим желтым мягким фруктом? И если нет, то откуда взялся этот факт.

Об этом пишет IFLScience.

На самом деле в этом утверждении есть зерно правды — но, как это часто бывает с популярными «научными фактами», оно значительно упрощено и искажено.

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Что мы на самом деле разделяем с бананами

В 2013 году в рамках образовательного проекта для Смитсоновского музея естественной истории было проведено исследование, которое дало повод для рождения известного мифа. На основе этого анализа в одном из видео прозвучало, что человеческий геном на 41% похож на геном банана.

Однако на самом деле речь шла не об общности ДНК как таковой, а о сходстве отдельных генов и, главное, — продуктов, которые эти гены создают (то есть белков и РНК). Всего оказалось около 7 000 «совпадений» между генами банана и человека — это примерно 60% от генов одного из видов, которые имеют условный аналог в другом.

Да и эти «совпадения» — не буквальные. Средний уровень сходства между белками, которые кодируются общими генами, составляет лишь около 40%. А значит, правильнее будет сказать: около 60% генов банана имеют отдаленное сходство с человеческими, и это сходство в белках составляет около 40%. В процентах ДНК — это примерно… 1%.

Почему вообще что-то общее

Может возникнуть вопрос: а почему вообще у человека и банана может быть что-то общее? Ответ — в эволюции. Все живые организмы на Земле произошли от общего предка — клетки, которая существовала примерно 1,6 миллиарда лет назад. С тех пор живые существа прошли огромный путь, но некоторые базовые гены остались почти неизменными, ведь они отвечают за фундаментальные процессы жизни: дыхание, деление клеток, обмен веществ.

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Это как с домами: у всех есть крыша, окна и двери, но форма, размеры и декор — разные. Так же и с ДНК: она выполняет похожие функции у разных организмов, но реализуется по-разному.

Факт, который достоин внимания — но не так, как мы привыкли думать

Утверждение о «60% общей ДНК» звучит эффектно, но вводит в заблуждение. Оно создает впечатление, будто мы на самом деле очень похожи на банан — хотя в реальности сходство лишь условно и касается лишь некоторых базовых биологических функций.

Самое интересное здесь не то, сколько мы имеем общего с бананом, а то, что наука сегодня способна обнаружить эти общие черты — даже несмотря на миллиарды лет эволюционного расстояния. Это еще раз подтверждает удивительное единство всего живого на Земле.

Поэтому, в следующий раз, когда услышите о «60% ДНК с бананом», — знайте: суть не в цифре, а в том, как много мы смогли узнать о себе и мире вокруг благодаря генетике.

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Напомним, ранее мы писали о том, что ДНК-исследования показали, что половина мира имеет генетическое происхождение от Украины