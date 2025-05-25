Можно ли предсказать пол ребенка по лицу отца

Родина / © Pixabay

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Новое исследование показало, что мужчины с более доминантной внешностью лица имеют большую вероятность иметь сыновей в качестве первых детей. Эта находка открывает новые горизонты в изучении того, как биологические и поведенческие факторы влияют на пол потомства.

Об этом пишет PsyPost

Об исследовании

Авторы исследования, среди которых будущий аспирант Мичиганского университета Бенджамин Зубали, поставили цель выяснить, связана ли доминантность родителей с полом их первого ребенка. Они руководствовались эволюционными гипотезами, такими как гипотеза Триверса-Вилларда — что родители в лучшем физическом состоянии имеют больше сыновей — и гипотезой материнской доминантности.

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Для этого было опрошено 104 пары родителей-гетеросексуалов, которые имели хотя бы одного ребенка. Каждый участник заполнил анкеты о собственной доминантности и прислал фотографию лица, которую затем оценили студенты по уровню доминантности, привлекательности и маскулинности/феминности.

Основные результаты

Главной находкой стало то, что родители с более доминантной внешностью лица значительно чаще имели сыновей первым ребенком. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, маскулинности и привлекательности. В частности, каждое стандартное отклонение в восприятии доминантности увеличивало шансы на сына на 83%.

Интересно, что подобной закономерности не было обнаружено у матерей. Кроме того, самоотчетная доминантность родителей и соотношение ширины к высоте лица, которые ранее считались маркерами доминантности, не прогнозировали пол ребенка.

Возможные объяснения

Авторы предполагают, что эта закономерность может быть связана с тем, что женщины с более высоким уровнем тестостерона вокруг зачатия — а этот гормон ассоциируется с рождением сыновей — могут отдавать предпочтение более доминантным мужчинам. Эта склонность могла эволюционно повышать шансы иметь сына.

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Это предположение согласуется с предыдущими исследованиями, которые показывали, что женщины, ожидающие мальчика, чаще находят доминантных мужчин привлекательными.

Результаты согласуются с работой Палмера-Хейга и Уотсона, которые также показали, что доминантность лица родителей коррелирует с рождением сына, особенно если доминантность высока у обоих партнеров. Однако, в отличие от их исследования, нынешнее не выявило значимого взаимодействия между доминантностью матери и отца, подчеркивая вес внешнего вида именно отца.

Стоит отметить, что исследование опиралось на ретроспективные данные, то есть родителей опрашивали через несколько лет после рождения ребенка. Это может влиять на точность. Также самоотчетные показатели доминантности могут отличаться в разных культурах, что может усложнить интерпретацию результатов.

Несмотря на это, работа открывает новые пути для дальнейших исследований в области эволюционной психологии и биологии пола, помогая лучше понять, как родительские характеристики влияют на потомство.

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Следовательно, доминантность лица отца является важным фактором, который может предсказать рождение сына первым ребенком. Этот факт подчеркивает сложную взаимосвязь между физическими признаками, биологией и поведением в формировании потомства.

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