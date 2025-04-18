Найдена "формула успеха", которая помогает разбогатеть: исследование ученых

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Экспертная группа из Великобритании и Норвегии провела масштабное научное исследование, чтобы определить, как личностные характеристики человека влияют на уровень его дохода. Результаты эксперимента показали, что некоторые качества характера способствуют финансовому успеху. И это совсем не зависит от пола, уровня образования или места жительства человека, как пишет ресурс Wiley.

Ход исследования по теме финансового успеха

Ученые опросили более 3000 человек в возрасте от 31 до 55 лет. Участникам эксперимента было предложено пройти тест «Большая пятерка», с помощью которого можно определить доминирующие качества характера человека. Кроме того, испытуемые предоставили информацию о своих доходах и накоплениях, данные об уровне образования, возрасте и месте постоянного проживания.

Что такое тест «Большая пятерка».

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Эксперимент проводился для оценки пяти базовых качеств характера личности:

Экстраверсия — коммуникабельность, инициативность, склонность к активному взаимодействию с другими людьми.

Доброжелательность — эмпатия, стремление к гармоничным отношениям с другими людьми.

Добросовестность — умение планировать, самодисциплина, ответственность.

Невротизм — эмоциональная нестабильность, тревожность и склонность к стрессовым реакциям.

Открытость новому — любопытство, любознательность, стремление к новым знаниям, идеям и опыту.

Кто чаще всего достигает высокого уровня доходов

После анализа полученных данных ученые сделали выводы: наиболее значимым качеством характера, способствующего финансовому спеху, есть добросовестность. Те люди, которые умеют доводить начатые дела до конца, имеют высокую степень организованности и самодисциплины, чаще других преуспевают даже при отсутствии высшего образования.

Второе место по значимости заняла экстраверсия. Любознательные, общительные и коммуникабельные люди скорее налаживают выгодные деловые отношения, помогающие находить кучу новых возможностей для карьерного и финансового роста.

Что мешает добиваться финансового успеха

Ученые считают, что самым большим препятствием к большим деньгам является высокий уровень невротизма. Эмоциональный человек, склонный к тревожности и перепадам настроения, часто принимает неправильные решения, касающиеся его карьеры и денег. Именно эти ошибки мешают ему добиться финансового успеха.

Какие выводы сделали ученые в ходе исследования

Ученые отмечают, что образование, пол, социальное положение человека практически не влияют на уровень его доходов. Главными факторами, определяющими финансовый успех личности, является самодисциплина, умение стратегически мыслить и неуклонно идти к своей цели. Именно эти качества характера можно назвать составляющими «формулы успеха». Ибо они не только помогают человеку заработать деньги, но и сохранить их и приумножить.

В то время, как эмоциональность, нестабильное настроение, неуверенность и повышенная тревожность затрудняют путь к финансовому успеху. Поэтому ученые советуют поработать над своим эмоциональным состоянием, чтобы оно не мешало зарабатывать большие деньги и приумножать свое состояние.