Знайдено "формулу успіху", яка допомагає розбагатіти: дослідження вчених

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Експертна група з Великої Британії та Норвегії провела масштабне наукове дослідження, щоб визначити, як особистісні характеристики людини впливають на рівень її доходу. Результати експерименту показали, що деякі якості характеру сприяють фінансовому успіху. І це зовсім не залежить від статі, рівня освіти чи місця проживання людини, як пише ресурс Wiley.

Перебіг дослідження на тему фінансового успіху

Науковці опитали понад 3000 осіб віком від 31 до 55 років. Учасникам експерименту запропонували пройти тест «Велика п’ятірка», за допомогою якого можна визначити домінуючі якості характеру людини. Окрім того, піддослідні надали інформацію про свої доходи й накопичення, дані про рівень освіти, вік та місце постійного проживання.

Що таке тест «Велика п’ятірка».

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Експеримент проводився з метою оцінки п’яти базових якостей характеру особистості:

Екстраверсія — комунікабельність, ініціативність, схильність до активної взаємодії з іншими людьми.

Доброзичливість — емпатія, прагнення до гармонійних стосунків з іншими людьми.

Сумлінність — уміння планувати, самодисципліна, відповідальність.

Невротизм — емоційна нестабільність, тривожність і схильність до стресових реакцій.

Відкритість новому — цікавість, допитливість, прагнення до нових знань, ідей та досвіду.

Хто найчастіше досягає високого рівня доходів

Після аналізу отриманих даних науковці зробили висновки: найбільш значущою якістю характеру, яка сприяє фінансовому спіху, є сумлінність. Ті люди, які вміють доводити розпочаті справи до кінця, мають високий ступінь організованості та самодисципліни, частіше за інших досягають успіху, навіть за відсутності вищої освіти.

Друге місце за значущістю посіла екстраверсія. Допитливі, товариські та комунікабельні люди швидше налагоджують вигідні ділові взаємини, які допомагають знаходити купу нових можливостей для кар’єрного та фінансового зростання.

Що заважає досягати фінансового успіху

Вчені вважають, що найбільшою перешкодою до великих грошей є високий рівень невротизму. Емоційна людина, схильна до тривожності та перепадів настрою, досить часто приймає неправильні рішення, які стосуються її кар’єри та грошей. Саме ці помилки заважають їй досягти фінансового успіху.

Які висновки зробили вчені під час дослідження

Науковці наголошують, що освіта, стать, соціальне становище людини практично не впливають на рівень її доходів. Головними факторами, які визначають фінансовий успіх особистості, є самодисципліна, вміння стратегічно мислити і неухильно йти до своєї мети. Саме ці якості характеру можна назвати складовими «формули успіху». Бо вони не лише допомагають людині заробити гроші, а й зберегти їх і примножити.

Тоді, як емоційність, нестабільний настрій, невпевненість і підвищена тривожність ускладнюють шлях до фінансового успіху. Тому вчені радять попрацювати над своїм емоційним станом, щоб він не заважав заробляти великі гроші і примножувати свої статки.