Чи можна передбачити стать дитини за обличчям батька

Родина / © Pixabay

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Нове дослідження показало, що чоловіки з більш домінантною зовнішністю обличчя мають більшу ймовірність мати синів як перших дітей. Ця знахідка відкриває нові горизонти у вивченні того, як біологічні та поведінкові фактори впливають на стать потомства.

Про це пише PsyPost.

Про дослідження

Автори дослідження, серед яких майбутній аспірант університету Мічигану Бенджамін Зубалі, поставили за мету з’ясувати, чи пов’язана домінантність батьків із статтю їхньої першої дитини. Вони керувалися еволюційними гіпотезами, такими як гіпотеза Триверса-Вілларда — що батьки у кращому фізичному стані мають більше синів — та гіпотезою материнської домінантності.

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Для цього було опитано 104 пари батьків-гетеросексуалів, які мали хоча б одну дитину. Кожен учасник заповнив анкети про власну домінантність і надіслав фотографію обличчя, яку потім оцінили студенти за рівнем домінантності, привабливості та маскулінності/фемінності.

Основні результати

Головною знахідкою стало те, що батьки з більш домінантною зовнішністю обличчя значно частіше мали синів першою дитиною. Цей зв’язок зберігався навіть після врахування віку, маскулінності та привабливості. Зокрема, кожне стандартне відхилення у сприйнятті домінантності збільшувало шанси на сина на 83%.

Цікаво, що подібної закономірності не було виявлено у матерів. Крім того, самозвітна домінантність батьків і співвідношення ширини до висоти обличчя, які раніше вважалися маркерами домінантності, не прогнозували стать дитини.

Можливі пояснення

Автори припускають, що ця закономірність може бути пов’язана з тим, що жінки з вищим рівнем тестостерону навколо зачаття — а цей гормон асоціюється з народженням синів — можуть надавати перевагу більш домінантним чоловікам. Ця схильність могла еволюційно підвищувати шанси мати сина.

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Це припущення узгоджується з попередніми дослідженнями, які показували, що жінки, які очікують на хлопчика, частіше знаходять домінантних чоловіків привабливими.

Результати узгоджуються з роботою Палмера-Хейга і Вотсона, які також показали, що домінантність обличчя батьків корелює з народженням сина, особливо якщо домінантність висока у обох партнерів. Однак, на відміну від їхнього дослідження, нинішнє не виявило значущої взаємодії між домінантністю матері і батька, підкреслюючи вагу зовнішнього вигляду саме батька.

Варто зазначити, що дослідження спиралося на ретроспективні дані, тобто батьків опитували через кілька років після народження дитини. Це може впливати на точність. Також самозвітні показники домінантності можуть відрізнятися у різних культурах, що може ускладнити інтерпретацію результатів.

Попри це, робота відкриває нові шляхи для подальших досліджень у сфері еволюційної психології та біології статі, допомагаючи краще зрозуміти, як батьківські характеристики впливають на потомство.

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Отже, домінантність обличчя батька є важливим фактором, який може передбачити народження сина першою дитиною. Цей факт підкреслює складний взаємозв’язок між фізичними ознаками, біологією і поведінкою у формуванні потомства.

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