Трамп дал странный ответ насчет новых санкций против РФ

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, поддержит ли законопроект об усилении санкций против России, подготовленный в Сенате Конгресса США.

Об этом пишет Kyiv Post.

«Я не знаю. Я должен его увидеть. Посмотрю на него», — сказал американский президент, отвечая на вопросы журналиста.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения санкций против России, чтобы «не испортить заключение соглашения».

Накануне сообщалось, что Трамп рассматривает возможность новых санкций против России, поскольку его раздражают атаки на Украину и медленный прогресс в мирных переговорах.

Санкции, вероятно, не будут касаться новых банковских санкций, сказал один из собеседников издания Wall Street Journal, но обсуждаются другие варианты давления на российского лидера.

«Путина хотят заставить к уступкам за столом переговоров, в том числе на 30-дневное прекращение огня, которое поддерживает Украина и которое Россия давно отвергает», — пишет Wall Street Journal.

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Вместе с тем, отмечает издание, Трамп может решить и не вводить новые санкции.

В первые месяцы пребывания в должности отношение Трампа к Путину менялось.

Трамп одновременно и рассматривал возможность новых санкций, делал жесткие заявления в адрес Путина, и говорил о снижении торговых барьеров с Россией и возможности для американских инвестиций.

Однако в воскресенье, 25 мая, риторика Трампа по отношению к Путину стала особенно жесткой.

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«Мы ведем переговоры, а он в это время запускает ракеты по Киеву и другим городам. Мне это совсем не нравится», — говорил он о Путине.