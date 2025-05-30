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- Шоу-бизнес
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Впервые стала мамой: модель Арабелла Чи показала новорожденного малыша
34-летняя манекенщица родила дочь.
Британская модель и звезда реалити-шоу «Остров любви» – Арабелла Чи – впервые стала мамой.
Модель родила девочку, которую назвали Джиджи Харпер Хенти. Девочка появилась на свет 20 мая.
Арабелла показала фолловерам черно-белое фото новорожденного ребенка, одетого в вязаное боди с надписью: «Привет, мир».
«Наши миры завершены. Джиджи Харпер Хенти. 20/05/2025», — подписала снимок новоиспеченная мамочка.
Напомним, Арабелла Чи о своей беременности объявила в феврале этого года.