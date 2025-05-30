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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Впервые стала мамой: модель Арабелла Чи показала новорожденного малыша

34-летняя манекенщица родила дочь.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Арабелла Чи

Арабелла Чи / © Getty Images

Британская модель и звезда реалити-шоу «Остров любви» – Арабелла Чи – впервые стала мамой.

Модель родила девочку, которую назвали Джиджи Харпер Хенти. Девочка появилась на свет 20 мая.

Арабелла показала фолловерам черно-белое фото новорожденного ребенка, одетого в вязаное боди с надписью: «Привет, мир».

Ребенок Арабеллы Чи

Ребенок Арабеллы Чи

«Наши миры завершены. Джиджи Харпер Хенти. 20/05/2025», — подписала снимок новоиспеченная мамочка.

Напомним, Арабелла Чи о своей беременности объявила в феврале этого года.

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