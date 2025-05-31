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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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ООН массово сокращает персонал: что произошло

Генсек ООН инициировал сокращение расходов на фоне финансового кризиса. Под угрозой — десятки международных структур.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
ООН

ООН / © Getty Images

Организация Объединенных Наций приказала своим офисам и агентствам до 13 июня подать предложения по сокращению персонала на 15-20%.

Об этом сообщило издание AP.

Причина — существенная нехватка финансирования, вызванная, в частности, неуплатой взносов со стороны США. Под оптимизацию попадут более 60 структур, в том числе гуманитарные, экологические и политические офисы, а также подразделения по вопросам беженцев, гендерного равенства и международной торговли.

Как сообщил контролер ООН Чандрамули Раманатан, речь идет о сокращении расходов в рамках действующего бюджета — 3,72 миллиарда долларов. Это часть более широких реформ, инициированных генсеком Антониу Гуттерешем.

Согласно документам, Всемирная продовольственная программа планирует уменьшить штат до 30%, а УВКБ ООН — сократить треть работников и половину руководящих должностей. Подобные шаги рассматривают ЮНИСЕФ и Управление по координации гуманитарных вопросов.

В бюджете на 2026 год учтут все поданные предложения, подтвердил представитель ООН Стефан Дюжаррик. По состоянию на сейчас 152 страны из 192 полностью оплатили взносы. США — один из главных доноров — этого не сделали.

Напомним, в МИД Германии озвучили возможный сценарий завершения войны в Украине.

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Дата публикации
Количество просмотров
311
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