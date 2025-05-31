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ООН масово скорочує персонал: що сталося
Генсек ООН ініціював скорочення витрат на тлі фінансової кризи. Під загрозою — десятки міжнародних структур.
Організація Об’єднаних Націй наказала своїм офісам та агенціям до 13 червня подати пропозиції щодо скорочення персоналу на 15–20%.
Про це повідомило видання AP.
Причина — суттєва нестача фінансування, викликана, зокрема, несплатою внесків з боку США. Під оптимізацію потраплять понад 60 структур, зокрема гуманітарні, екологічні та політичні офіси, а також підрозділи з питань біженців, гендерної рівності та міжнародної торгівлі.
Як повідомив контролер ООН Чандрамулі Раманатан, йдеться про скорочення витрат у межах чинного бюджету — 3,72 мільярда доларів. Це частина ширших реформ, ініційованих генсеком Антоніу Гуттерешем.
Згідно з документами, Всесвітня продовольча програма планує зменшити штат до 30%, а УВКБ ООН — скоротити третину працівників і половину керівних посад. Подібні кроки розглядають ЮНІСЕФ і Управління з координації гуманітарних питань.
У бюджеті на 2026 рік врахують усі подані пропозиції, підтвердив речник ООН Стефан Дюжаррік. Станом на зараз 152 країни з 192 повністю сплатили внески. США — один з головних донорів — цього не зробили.
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