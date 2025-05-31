Трамп дав дивну відповідь щодо нових санкцій проти РФ

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, чи підтримає законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, підготовлений у Сенаті Конгресу США.

Про це пише Kyiv Post.

«Я не знаю. Я маю його побачити. Подивлюся на нього», — сказав американський президент, відповідаючи на запитання журналіста.

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Зазначимо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що утримується від запровадження санкцій проти Росії, щоб «не зіпсувати укладення угоди».

Напередодні повідомлялося, що Трамп розглядає можливість нових санкцій проти Росії, оскільки його дратують атаки на Україну та повільний прогрес у мирних переговорах.

Санкції, ймовірно, не стосуватимуться нових банківських санкцій, сказав один зі співрозмовників видання Wall Street Journal, але обговорюються інші варіанти тиску на російського лідера.

«Путіна хочуть змусити до поступок за столом переговорів, зокрема на 30-денне припинення вогню, яке підтримує Україна і, яке Росія давно відкидає», — пише Wall Street Journal.

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Разом з тим, зазначає видання, Трамп може вирішити і не запроваджувати нових санкцій.

У перші місяці перебування на посаді ставлення Трампа до Путіна змінювалося.

Трамп одночасно і розглядав можливість нових санкцій, робив жорсткі заяви на адресу Путіна, і говорив про зниження торговельних бар’єрів з Росією та можливість для американських інвестицій.

Однак у неділю, 25 травня, риторика Трампа щодо Путінав стала особливо жорсткою.

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«Ми ведемо переговори, а він у цей час запускає ракети по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається», — говорив він про Путіна.