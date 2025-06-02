Стало відомо, чим СБУ знищила стратегічні літаки РФ – Defene Express

FPV-дрон “Оса”. / © Defense Express

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Атака Служби безпеки України на стратегічні російські літаки Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160 у глибокому тилу РФ була, за попередніми оцінками, здійснена FPV-дронами “Оса” від української компанії First Contact.

Про це розповідає Defense Express.

Саме ці дрони, як видно з оприлюднених кадрів підготовки спецоперації, транспортувалися в “вуликах” — спеціальних контейнерах, замаскованих під елементи цивільної забудови. Їх доставляли під російські аеродроми вантажівками, і вже на території РФ проводили остаточну підготовку до удару.

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“Оса” має характерну закриту масивну раму, в якій приховані всі кабелі та електроніка. Така конструкція забезпечує дрону підвищену міцність і стійкість до ударів та несприятливих умов транспортування. Водночас інші виробники використовують легкі “скелетоподібні” конструкції з відкритими проводами, які більш вразливі до механічних пошкоджень.

Для цієї спецоперації FPV-дрони були дообладнані полозами, які, імовірно, могли містити запалювальну суміш. Така конструкція дозволила запуск дронів за будь-яких погодних умов, що мало вирішальне значення для успіху атаки.

За характеристиками “Оса” здатна нести до 3,3 кг бойового навантаження, перебуває у повітрі до 15 хвилин і розганяється до 150 км/год, що дозволяє точно уражати цілі навіть під час сильного вітру.

Окремі джерела стверджують, що дрони мали вбудовані елементи штучного інтелекту — для виявлення та наведення на вразливі частини літаків. Ще у січні 2024 року First Contact проводила випробування БПЛА з такими можливостями, тож на момент операції могла вже мати повноцінне рішення.

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СБУ оцінила втрати Росії внаслідок операції “Павутина” у 7 мільярдів доларів. Знищено або виведено з ладу 34% стратегічних носіїв крилатих ракет, зокрема на авіабазах “Оленья”, “Белая” та інших.

За даними Defense Express, джерела підтвердили високу ймовірність, що саме “Оса” від First Contact була основною зброєю цієї високоточній атаки.

Нагадаємо, у неділю, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми у кількох регіонах вглибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок. Дронами-камікадзе уражено понад 40 російських літаків (це 34% носіїв стратегічних ракет — ред.) на аеродромах базування, або приблизно 40 літаків на чотирьох аеродромах. Серед втрат росіян — розвідувальний літак-навідник А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22 М3. Вперше українські дрони завдали удару по території Сибіру.