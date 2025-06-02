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"Атлетико" продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба
Антуан Гризманн подписал новое соглашение с "матрасниками".
Французский нападающий Антуан Гризманн продлил контракт с мадридским "Атлетико".
Новое соглашение 34-летнего футболиста с "матрасниками" рассчитано до лета 2027 года, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Гризманн является лучшим бомбардиром в истории "Атлетико". Он забил 197 голов в 442 матчах за "матрасников". Француз обошел по этому показателю Луиса Арагонеса, на счету которого 173 мяча.
Антуан выступает за "Атлетико" с 2014 года. Он провел в команде девять сезонов (с перерывом на два сезона в "Барселоне").
Вместе с "матрасниками" Гризманн выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Прошлый сезон Примеры команда Диего Симеоне завершила на третьей позиции в турнирной таблице, отобравшись в Лигу чемпионов.