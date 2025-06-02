УЕФА определил лучший гол Лиги чемпионов-2024/25: видео шедевра

Ламин Ямаль / © Associated Press

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Европейский футбольный союз (УЕФА) представил десятку лучших голов Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Первое место в этом списке занял гол 17-летнего вингера "Барселоны" Ламина Ямаля в первом полуфинальном матче против "Интера", который завершился со счетом 3:3.

Ямаль благодаря отличному дриблингу обыграл нескольких соперников, а затем из пределов штрафной обводящим ударом отправил мяч в дальний угол.

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Видео гола Ямаля

Отметим, что в топ-10 голов завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов вошел еще один мяч Ямаля – в ворота украинского вратаря "Бенфики" Анатолия Трубина в ответном матче 1/8 финала.

Топ-10 голов Лиги чемпионов-2024/25

1. Ламин Ямаль ("Барселона" – "Интер", 3:3) – первый полуфинальный матч, 30.04.25

2. Лаутаро Мартинес ("Бавария" – "Интер", 1:2) – первый четвертьфинальный матч, 04.08.25

3. Деклан Райс ("Арсенал" – "Реал" Мадрид, 3:0) – первый четвертьфинальный матч, 04.08.25

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4. Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид – "Манчестер Сити", 3:1) – ответный матч раунда плей-офф, 19.02.25

5. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид – "Боруссия" Дортмунд, 5:2) – 3-й тур, 22.10.24

6. Маркус Тюрам ("Барселона" – "Интер", 3:3) – первый полуфинальный матч, 30.04.25

7. Зено Дебаст ("Спортинг" – "Лилль", 2:0) – 1-й тур, 17.09.24

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8. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" – "Спарта" Прага, 5:0) – 3-й тур, 23.10.24

9. Ламин Ямаль ("Барселона" – "Бенфика", 3:1) – ответный матч 1/8 финала, 03.11.25

10. Хулиан Альварес ("Реал" Мадрид – "Атлетико", 2:1) – первый матч 1/8 финала, 03.04.25

Победителем Лиги чемпионов-2024/25 стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

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Благодаря этому главный тренер парижан Луис Энрике повторил достижение Хосепа Гвардиолы. Он стал лишь вторым тренером в истории, который выиграл требл с двумя разными клубами.

Ранее сообщалось, что ПСЖ оформил самый большой разгром в финалах Лиги чемпионов.

Напомним, накануне УЕФА назвал лучшего игрока и символическую сборную Лиги чемпионов-2024/25.