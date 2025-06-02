УЄФА визначив найкращий гол Ліги чемпіонів-2024/25: відео шедевра

Ламін Ямаль / © Associated Press

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Європейський футбольний союз (УЄФА) представив десятку найкращих голів Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Перше місце у цьому списку посів гол 17-річного вінгера "Барселони" Ламіна Ямаля у першому півфінальному матчі проти "Інтера", який завершився з рахунком 3:3.

Ямаль завдяки чудовому дриблінгу обіграв кількох суперників, а потім з меж штрафного майданчика обвідним ударом відправив м'яч у дальній кут.

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Відео гола Ямаля

Зазначимо, що до топ-10 голів розіграшу Ліги чемпіонів, який завершився, увійшов ще один м'яч Ямаля – у ворота українського воротаря "Бенфіки" Анатолія Трубіна в матчі-відповіді 1/8 фіналу.

Топ-10 голів Ліги чемпіонів-2024/25

1. Ламін Ямаль ("Барселона" – "Інтер", 3:3) – перший півфінальний матч, 30.04.25

2. Лаутаро Мартінес ("Баварія" – "Інтер", 1:2) – перший чвертьфінальний матч, 04.08.25

3. Деклан Райс ("Арсенал" – "Реал" Мадрид, 3:0) – перший чвертьфінальний матч, 04.08.25

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4. Кіліан Мбаппе ("Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті", 3:1) – матч-відповідь раунду плейоф, 19.02.25

5. Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид – "Боруссія" Дортмунд, 5:2) – 3-й тур, 22.10.24

6. Маркус Тюрам ("Барселона" – "Інтер", 3:3) – перший півфінальний матч, 30.04.25

7. Зено Дебаст ("Спортинг" – "Лілль", 2:0) – 1-й тур, 17.09.24

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8. Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті" – "Спарта" Прага, 5:0) – 3-й тур, 23.10.24

9. Ламін Ямаль ("Барселона" – "Бенфіка", 3:1) – матч-відповідь 1/8 фіналу, 03.11.25

10. Хуліан Альварес ("Реал" Мадрид – "Атлетіко", 2:1) – перший матч 1/8 фіналу, 03.04.25

Переможцем Ліги чемпіонів-2024/25 став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

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Завдяки цьому головний тренер парижан Луїс Енріке повторив досягнення Хосепа Гвардіоли. Він став лише другим тренером в історії, який виграв требл із двома різними клубами.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ оформив найбільший розгром у фіналах Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, напередодні УЄФА назвав найкращого гравця та символічну збірну Ліги чемпіонів-2024/25.