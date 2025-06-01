УЄФА назвав найкращого гравця та символічну збірну Ліги чемпіонів-2024/25

ПСЖ / © Associated Press

Реклама

Європейський футбольний союз (УЄФА) назвав найкращого гравця та символічну збірну Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Найкращим гравцем сезону головного клубного євротурніру став нападник ПСЖ Усман Дембеле.

У розіграші турніру, що завершився, 28-річний француз провів 15 матчів, забивши 8 голів і віддавши 6 асистів.

Реклама

Найкращим молодим гравцем турніру визнано атакувального півзахисника ПСЖ Дезіре Дуе, який також став найкращим гравцем фінального матчу з "Інтером", відзначившись двома голами та асистом.

Загалом 19-річний француз провів 16 матчів у Лізі чемпіонів-2024/25, записавши до свого активу 5 голів і 3 результативні передачі.

Символічна збірна Ліги чемпіонів-2024/25: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Нуну Мендеш (ПСЖ), Алессандро Бастоні ("Інтер"), Маркіньйос (ПСЖ), Ашраф Хакімі (ПСЖ), Деклан Райс ("Арсенал"), Вітінья (ПСЖ), Ламін Ямаль ("Барселона"), Рафінья ("Барселона"), Дезіре Дуе (ПСЖ), Усман Дембеле (ПСЖ).

Символічна збірна Ліги чемпіонів-2024/25 / © Офіційний сайт УЄФА

У фіналі турніру ПСЖ розчавив "Інтер" з рахунком 5:0 та вперше в історії виграв Лігу чемпіонів.

Реклама

Команда Луїса Енріке здобула перший у клубній історії требл, вигравши цього сезону ще чемпіонат та Кубок Франції. У січні парижажани також вибороли Суперкубок Франції.

Зазначимо, що ПСЖ оформив найбільший розгром у фіналах Ліги чемпіонів.

А сам Енріке повторив досягнення Хосепа Гвардіоли. Луїс став лише другим тренером в історії, який виграв требл із двома різними клубами.