- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 169
- Час на прочитання
- 1 хв
УЄФА назвав найкращого гравця та символічну збірну Ліги чемпіонів-2024/25
Найкращим гравцем сезону Ліги чемпіонів став форвард ПСЖ Усман Дембеле.
Європейський футбольний союз (УЄФА) назвав найкращого гравця та символічну збірну Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Найкращим гравцем сезону головного клубного євротурніру став нападник ПСЖ Усман Дембеле.
У розіграші турніру, що завершився, 28-річний француз провів 15 матчів, забивши 8 голів і віддавши 6 асистів.
Найкращим молодим гравцем турніру визнано атакувального півзахисника ПСЖ Дезіре Дуе, який також став найкращим гравцем фінального матчу з "Інтером", відзначившись двома голами та асистом.
Загалом 19-річний француз провів 16 матчів у Лізі чемпіонів-2024/25, записавши до свого активу 5 голів і 3 результативні передачі.
Символічна збірна Ліги чемпіонів-2024/25: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Нуну Мендеш (ПСЖ), Алессандро Бастоні ("Інтер"), Маркіньйос (ПСЖ), Ашраф Хакімі (ПСЖ), Деклан Райс ("Арсенал"), Вітінья (ПСЖ), Ламін Ямаль ("Барселона"), Рафінья ("Барселона"), Дезіре Дуе (ПСЖ), Усман Дембеле (ПСЖ).
У фіналі турніру ПСЖ розчавив "Інтер" з рахунком 5:0 та вперше в історії виграв Лігу чемпіонів.
Команда Луїса Енріке здобула перший у клубній історії требл, вигравши цього сезону ще чемпіонат та Кубок Франції. У січні парижажани також вибороли Суперкубок Франції.
Зазначимо, що ПСЖ оформив найбільший розгром у фіналах Ліги чемпіонів.
А сам Енріке повторив досягнення Хосепа Гвардіоли. Луїс став лише другим тренером в історії, який виграв требл із двома різними клубами.