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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Мбаппе привітав ПСЖ з історичною перемогою в Лізі чемпіонів

Кіліан порадів тріумфу свого колишнього клубу в найпрестижнішому єврокубку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

Форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе відреагував на перемогу ПСЖ над міланським "Інтером" (5:0) у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

26-річний французький нападник в Instagram-сторіз привітав свій колишній клуб з історичним тріумфом у найпрестижнішому єврокубку.

"Великий день нарешті настав. Перемога і стиль – заслуга всього клубу. Вітаю, ПСЖ", – написав Мбаппе.

Мбаппе минулого літа залишив ПСЖ і перебрався до "Реала" у статусі вільного агента, підписавши з "вершковими" контракт до червня 2029 року

Кіліан виступав за ПСЖ від 2017 року, коли перейшов з "Монако" за 180 мільйонів євро. У складі паризького клубу він виграв 6 чемпіонатів Франції, 4 національні Кубки, три Суперкубки, а також 2 Кубки французької ліги.

Мбаппе провів 307 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, відзначившись 256 голами і 106 асистами. Він є найкращим бомбардиром та другим асистентом в історії паризького клубу.

ПСЖ уперше в історії виграв Лігу чемпіонів, взявши участь у своєму другому фіналі. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".

Підопічні Луїса Енріке здобули перший требл в історії ПСЖ. Цього сезону парижани також виграли чемпіонат і Кубок Франції.

Зазначимо, що ПСЖ оформив найбільший розгром у фіналах Ліги чемпіонів.

А сам Енріке повторив досягнення Хосепа Гвардіоли. Луїс став лише другим тренером в історії, який виграв требл із двома різними клубами.

Раніше ми розповідали, як ПСЖ святкував історичну перемогу в Лізі чемпіонів.

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