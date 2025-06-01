Мбаппе поздравил ПСЖ с исторической победой в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе / © Associated Press

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Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ над миланским "Интером" ( 5:0 ) в финале Лиги чемпионов сезона-2024/25.

26-летний французский нападающий в Instagram-сторис поздравил свой бывший клуб с историческим триумфом в самом престижном еврокубке.

"Великий день наконец-то настал. Победа и стиль – заслуга всего клуба. Поздравляю, ПСЖ", – написал Мбаппе.

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Мбаппе прошлым летом покинул ПСЖ и перебрался в "Реал" в статусе свободного агента, подписав со "сливочными" контракт до июня 2029 года.

Килиан выступал за ПСЖ с 2017 года, когда перешел из "Монако" за 180 миллионов евро. В составе парижского клуба он выиграл 6 чемпионатов Франции, 4 национальных Кубка, три Суперкубка, а также 2 Кубка французской лиги.

Мбаппе провел 307 матчей за ПСЖ во всех турнирах, отличившись 256 голами и 106 ассистами. Он является лучшим бомбардиром и вторым ассистентом в истории парижского клуба.

ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, приняв участие в своем втором финале. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии".

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Подопечные Луиса Энрике завоевали первый требл в истории ПСЖ. В этом сезоне парижане также выиграли чемпионат и Кубок Франции.

Отметим, что ПСЖ оформил самый большой разгром в финалах Лиги чемпионов.

А сам Энрике повторил достижение Хосепа Гвардиолы. Луис стал лишь вторым тренером в истории, который выиграл требл с двумя разными клубами.

Ранее мы рассказывали, как ПСЖ праздновал историческую победу в Лиге чемпионов.

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