В районе аэродрома «Оленья» раздаются взрывы: что известно

Столб дыма

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В районе авиабазы «Оленья» Мурманской области раздаются взрывы, есть густое задымление. Предварительно речь идет об ударе дронов.

Об этом сообщают РосСМИ.

Дата публикации 13:54, 01.06.25 Количество просмотров 80 В Мурманской области РФ раздаются взрывы

Известно, что Оленья — один из важнейших стратегических объектов РФ, где хранятся носители ядерного оружия.

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Если информация подтвердится, это станет одним из мощнейших ударов по военной инфраструктуре РФ за все время полномасштабной войны.

Ранее под временно оккупированным Скадовском в Херсонской области взорвался автомобиль с российскими офицерами.

«Четверо „кадыровцев“ со „звездочками“ взорвались под Скадовском. 20 мая 2025 между Скадовском и Антоновкой на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль УАЗ Patriot. Внутри находились четыре офицера российских оккупационных сил из так называемого подразделения „ахмат“ — не выжил ни один», — говорится в сообщении.