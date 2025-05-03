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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано
Российская армия также активно теряет на поле боя технику.
По состоянию на утро 3 мая ВСУ уничтожили 955 470 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1170 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 955 470 (+1170) человек,
танков ‒ 10745 (+4) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22369 (+0) ед,
артиллерийских систем – 27234 (+48) ед,
РСЗО – 1375 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 1153 (+1) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 34665 (+126),
крылатые ракеты – 3197 (+1),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 47003 (+121) ед,
специальная техника – 3870 (+1).
Как сообщалось, в ночь на 3 мая 2025-го в Ростовской области РФ и оккупированной Керчи есть "прилеты". К тому же взрывы слышны в Краснодарском крае. Якобы российская ПВО сбивает воздушные цели.