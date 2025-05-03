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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

Российская армия также активно теряет на поле боя технику.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
По состоянию на утро 3 мая ВСУ уничтожили 955 470 солдат РФ.

По состоянию на утро 3 мая ВСУ уничтожили 955 470 солдат РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 3 мая ВСУ уничтожили 955 470 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1170 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 955 470 (+1170) человек,

  • танков ‒ 10745 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22369 (+0) ед,

  • артиллерийских систем – 27234 (+48) ед,

  • РСЗО – 1375 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 1153 (+1) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 34665 (+126),

  • крылатые ракеты – 3197 (+1),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 47003 (+121) ед,

  • специальная техника – 3870 (+1).

Как сообщалось, в ночь на 3 мая 2025-го в Ростовской области РФ и оккупированной Керчи есть "прилеты". К тому же взрывы слышны в Краснодарском крае. Якобы российская ПВО сбивает воздушные цели.

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