Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

По состоянию на утро 3 мая ВСУ уничтожили 955 470 солдат РФ. / © Associated Press

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По состоянию на утро 3 мая ВСУ уничтожили 955 470 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1170 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 955 470 (+1170) человек,

танков ‒ 10745 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22369 (+0) ед,

артиллерийских систем – 27234 (+48) ед,

РСЗО – 1375 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1153 (+1) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 34665 (+126),

крылатые ракеты – 3197 (+1),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 47003 (+121) ед,

специальная техника – 3870 (+1).

Как сообщалось, в ночь на 3 мая 2025-го в Ростовской области РФ и оккупированной Керчи есть "прилеты". К тому же взрывы слышны в Краснодарском крае. Якобы российская ПВО сбивает воздушные цели.

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Дата публикации 18:23, 24.04.25 Количество просмотров 42 В России уничтожили вражеский истребитель Су-30СМ за 50 млн долларов