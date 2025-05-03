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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано

Російська армія також активно втрачає на полі бою техніку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Станом на ранок 3 травня ЗСУ знищили 955 470 солдатів РФ.

Станом на ранок 3 травня ЗСУ знищили 955 470 солдатів РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 3 травня ЗСУ знищили 955 470 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1170 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу - близько 955 470 (+1170) осіб,

  • танків ‒ 10745 (+4) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22369 (+0) од,

  • артилерійських систем – 27234 (+48) од,

  • РСЗВ – 1375 (+0) од,

  • засоби ППО ‒ 1153 (+1) од,

  • літаків – 370 (+0) од,

  • гелікоптерів – 335 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34665 (+126),

  • крилаті ракети - 3197 (+1),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47003 (+121) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3870 (+1).

Як повідомлялося, у ніч проти 3 травня 2025-го в Ростовській області РФ та окупованій Керчі є "прильоти". До того ж вибухи чути у Краснодарському краї. Нібито російська ППО збиває повітряні цілі.

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