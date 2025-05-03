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- Війна
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Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано
Російська армія також активно втрачає на полі бою техніку.
Станом на ранок 3 травня ЗСУ знищили 955 470 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1170 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу - близько 955 470 (+1170) осіб,
танків ‒ 10745 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 22369 (+0) од,
артилерійських систем – 27234 (+48) од,
РСЗВ – 1375 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1153 (+1) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34665 (+126),
крилаті ракети - 3197 (+1),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 47003 (+121) од,
спеціальна техніка ‒ 3870 (+1).
Як повідомлялося, у ніч проти 3 травня 2025-го в Ростовській області РФ та окупованій Керчі є "прильоти". До того ж вибухи чути у Краснодарському краї. Нібито російська ППО збиває повітряні цілі.