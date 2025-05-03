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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ вивела в Чорне море кораблі: який залп "Калібрів"

Зранку, 3 травня, у Чорному морі зафіксовано російських кораблів. Для України існує загроза обстрілу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ракетоносії у Чорному морі

Ракетоносії у Чорному морі / © armyinform.com.ua

Росія вивела в Чорне море 3 кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 18 ракет.

Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

  • у Чорному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 18 ракет

  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні

  • в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет

«За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря — 2 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря — 6 суден, з них 1 продовжило рух з протоки Босфор», — уточнили у відомстві.

Нагадаємо, американська делегація в Саудівській Аравії обговорює з Україною і Росією можливість розширення «енергетичного» режиму припинення вогню на Чорне море.

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