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РФ вивела в Чорне море кораблі: який залп "Калібрів"
Зранку, 3 травня, у Чорному морі зафіксовано російських кораблів. Для України існує загроза обстрілу.
Росія вивела в Чорне море 3 кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 18 ракет.
Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.
у Чорному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 18 ракет
в Азовському морі ворожі кораблі відсутні
в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет
«За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря — 2 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря — 6 суден, з них 1 продовжило рух з протоки Босфор», — уточнили у відомстві.
Нагадаємо, американська делегація в Саудівській Аравії обговорює з Україною і Росією можливість розширення «енергетичного» режиму припинення вогню на Чорне море.