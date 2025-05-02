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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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"Морська передова": як українські катери боронять Чорне море від мін та "Шахедів"

Українські захисники працюють, щоб дати можливість рухатись вантажним суднам через Чорне море, а також військові знищують ворожі “Шахеди” на підльоті до Одеси.

Автор публікації
Наталія Нагорна
"Морська передова": як українські катери боронять Чорне море від мін та "Шахедів"

Українські військові патрулюють у Чорному морі / © ТСН

Українські катери патрулюють Чорне море, щоб акваторія була безпечною для проходу вантажних суден.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Командир катеру говорить — ми на морській передовій. Завдання катера — зробити так, аби ця акваторія була максимально безпечною для вантажних суден. Раніше це судно було на службі американської берегової охорони — катер типу «Айленд», швидкохідний — вже шостий рік в цих водах.

Катер / © ТСН

Катер / © ТСН

Данило на поверхні води видивляється міни, а під час повітряних тривог — “Шахеди”. Данило каже — тут, у морі, відчуває себе навіть безпечніше, аніж у місті — навіть тоді коли ворожі великі дрони вибухають неподалік. Безпосередньо збиттям ворожих цілей займається Денис. Він одесит і вже 3,5 роки ходить в море на бойові виходи, спочатку був зв’язківцем, але його справжня пристрасть — його зенітка.

“Це зенітна система U-2M3 з кулеметами PM-110. Це стара, але дуже ефективна зброя”, - каже він.

У ніч перед нашим спільним патрулюванням він майже не спав, і у шторм намагався збити “Шахеди”, які масовано летіли на Одесу. На його рахунку вже не один збитий дрон, і про це він розповідає із захватом

“У морі, на відстані 2,2 метра, я збив “Шахед”. Адреналін багато грав, і за допомогою командира він вказав на мене, бо в морі було дуже темно, і він навряд чи бачив їх. Командир має радари, на якому він мене бачить, керує мною, каже мені відстань, як діяти і дає команду відкрити вогонь”, - каже військовий.

Командир патрульного катеру Михайло Бричкар — море тут патрулює вже 6 років. і за останні три морського перемир’я не бачив. Михайло пояснює — ворожі дрони по Одесу щоразу летять по-різному. Але останнім часом більше загроз не з повітря, а саме з води. Таким чином, росіяни прокладають маршрути безекіпажними морськими дронами

“Необхідно зрозуміти, що вони можуть знищити, наприклад, цивільний корабель, який перевозить зерно до Африки чи інших країн з одним кораблем”, - каже він.

Михайло Бричкар / © ТСН

Михайло Бричкар / © ТСН

Звісно протистояти російським окупантам, які зазіхають на наше Чорне море було б легше, якби мати більше таких катерів.

Американці мали розконсервувати, відремонтувати та відправили в Україну ще три таких катери. Михайло мав стежити за цим процесом як командир місії у США. Але Дональнд Трамп, майже одразу після інавгурації, програму заморозив і поступила команда — повернути місію в Україну.

Станом на зараз цей етап американської підтримки залишається законсервованим. Але попри все — українські військово-морські сили продовжують боронити Одесу, порти та продуктову безпеку світу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН З АЛЛОЮ МАЗУР! НОВИНИ ПІДСУМКИ 2 ТРАВНЯ - П'ЯТНИЦЯ

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