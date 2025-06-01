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Росія здійснила рекордну атаку дронами по Україні 1 червня - деталі
Уночі, 1 червня, окупанти вгатили по Україні дронами та ракетами. У низці регіонів лунали вибухи.
У ніч проти 1 червня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.
Про деталі повідомили у Повітряних силах України.
За даними відомства, противник атакував 479 засобами повітряного нападу:
472 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків
трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької області
4 крилатими ракетами повітряного та наземного базування Х-101, «Іскандер-К»
«Основні напрямки повітряного удару — Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. За попередніми даними, станом на 13.30 протиповітряною обороною знешкоджено 385 засобів повітряного нападу противника»,
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.
Нагадаємо, армія РФ 1 червня вдарила ракетою по розташуванню одного з навчальних підрозділів ЗСУ, внаслідок чого є загиблі та поранені військовослужбовці. Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.
Для з’ясування всіх обставин та причин втрат особового складу створено комісію та призначено службове розслідування.