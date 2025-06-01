На Одещині чоловік вчинив сексуальне насильство над собакою

Собака / © Pixabay

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У селі Майори Одеської області мешканець приватного будинку вчинив дії сексуального характеру щодо собаки.

Про це повідомила пресслужба поліції Одещини.

Правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Справу відкрили за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами, що передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії.

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Голова організації «Закон природи» Яна Тітаренко заявила, що «місцеві вже зверталися до поліції з цього приводу. Поліція приїжджала і нічого не робила. Ржали над місцевими і не фіксували це ніяк». Волонтерка також додала: «Це стало можливим тільки після того, як я опублікувала в фейсбуці цей допис. Після того, як вони побачили це в соціальних мережах від інших людей. Після купи дзвінків».

Тітаренко розповіла Суспільному, що волонтери вилучили три собаки, які зараз проходять ветеринарне обстеження.

«Цей мудак не один і не раз вчиняв насильство над собакою! Тут ще будемо зʼясовувати, хто це робив разом з ним. Ви уявляєте, що у цього покидька є родина і неповнолітні діти є в родині! Вибачте за методи дівчат, але важко було добитись дій від правоохоронних органів. Це не вперше викликали поліцію, що ґвалтував собаку. На цій стадії вже правоохоронні органи працюють. Шкода, що справедливість і покарання доводиться добиватись волонтерам так», — йдеться у повідомленні благодійного об’єднання «Захист тварин Плюшка.

Наразі Яна Тітаренко планує подати заяву про бездіяльність поліції у цій справі, зазначаючи, що «це вже виходить за всі межі, коли поліція не бачить складу злочину зґвалтування тварин».

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що всесвітньо відомий зоолог виявився садистом і вбивцею собак.