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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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120
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Нічна атака по Україні — звідки летіли ракети та де сталися прильоти

Російські окупанти традиційно вночі обстріляли українські міста — випустили ракети та дрони.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ щодня атакує Україну

РФ щодня атакує Україну / © Getty Images

У ніч проти 31 травня росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про наслідки повідомили у Повітряних силах.

За даними відомства, противник атакував 114-ма засобами повітряного нападу:

  • 107 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків

  • 2 реактивними ударними БпЛА (невстановленого типу) із Бєлгородської області

  • 2 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області

  • 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області

Основні напрямки повітряного удару — Харківщина, Сумщина та Донеччина.

«Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 69 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 42 — збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях», — додали у ПС.

Нагадаємо, у ніч проти 31 травня російські війська завдали авіаудару по селу в Запорізькій області. Загинула 9-річна дитина.

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Дата публікації
Кількість переглядів
120
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