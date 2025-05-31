РФ щодня атакує Україну / © Getty Images

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У ніч проти 31 травня росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про наслідки повідомили у Повітряних силах.

За даними відомства, противник атакував 114-ма засобами повітряного нападу:

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107 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків

2 реактивними ударними БпЛА (невстановленого типу) із Бєлгородської області

2 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області

3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області

Основні напрямки повітряного удару — Харківщина, Сумщина та Донеччина.

«Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 69 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 42 — збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях», — додали у ПС.

Нагадаємо, у ніч проти 31 травня російські війська завдали авіаудару по селу в Запорізькій області. Загинула 9-річна дитина.