Документи на блокпостах: коли не потрібно показувати водійське посвідчення

Блокпост

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Верховний Суд України пояснив, які документи мають право перевіряти на блокпостах. Головне — водій не зобов’язаний показувати водійські посвідчення, якщо немає підстав. Це спростовує розповсюджений міф, що посвідчення потрібно показувати завжди.

Про це пише UaMotors.

Суд послався на постанову Кабінету Міністрів №1456. Згідно з нею, на блокпостах можна вимагати лише документи, які підтверджують особу, право користування транспортом або документи на вантаж. Водійське посвідчення до цього списку не входить, тож поліція чи військові не мають права його вимагати без конкретної причини.

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Штраф за відсутність прав можливий лише у випадках, коли водій порушив правила, створив небезпеку або існує підозра в правопорушенні. Тоді поліцейський повинен представитися і пояснити причину зупинки.

Юристи наголошують, що якщо водій просто їде через блокпост без порушень, то штрафувати його за відсутність прав незаконно.

Хоча в Україні немає прецедентного права, це рішення Верховного Суду є важливим і має бути враховане іншими судами.

Нагадаємо, на Полтавщині у чотирьох районах створять мобільні блокпости. На об’єктах чергуватимуть військові та поліцейські.

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