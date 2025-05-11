Коли поліція має право зупинити водія: перелік чітких причин

Чому поліція зупиняє водіїв без очевидних порушень

Реклама

Поліцейські в Україні мають керуватися чітким переліком причин, за якими в них є право зупинити машину. Проте іноді патрульні можуть зупинити авто навіть за відсутності очевидних порушень.

Про це йдеться у uamotors.

Водій робить безпідставні зупинки і дії на дорозі

Якщо водій часто і різко змінює смуги, різко розганяється або гальмує, робить безпідставні зупинки, вмикає поворотники без причини чи раптово їде заднім ходом, це викликає підозру, тому поліцейський може зупинити автівку. Такі дії можуть свідчити про недосвідченість або навіть алкогольне сп’яніння.

Реклама

Брудні номери та фари

Ще однією підставою для зупинки може стати забруднений автомобіль. Особливу увагу поліція звертає на брудні номери та фари. Якщо вони покриті пилом або брудом і нечитабельні, це вже формальна підстава для перевірки.

Якщо скло надто темне — зупинка практично гарантована

Надмірне тонування скла в автівці теж привертає увагу патрульних. Закон дозволяє світлопропускання не менше 75% для лобового скла та не менше 70% — для передніх бокових. Дзеркальна тонування взагалі заборонена.

З автомобіля йде густий дим

Проблеми також можуть виникнути, якщо з вашого автомобіля йде густий дим — це розцінюється як технічна несправність. Крім того, поліція звертає увагу на авто з великогабаритними вантажами. Навіть якщо всі правила перевезення дотримані, таке авто можуть зупинити для перевірки документів і умов перевезення.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що водії часто не вміють правильно користуватися «механікою» і неусвідомлено скорочують термін служби машини.

Реклама

Читайте також