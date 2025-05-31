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Ночная атака по Украине — откуда летели ракеты и где произошли прилеты
Российские оккупанты традиционно ночью обстреляли украинские города — выпустили ракеты и дроны.
В ночь на 31 мая россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.
О последствиях сообщили в Воздушных силах.
По данным ведомства, противник атаковал 114 средствами воздушного нападения:
107 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям
2 реактивными ударными БпЛА (неустановленного типа) из Белгородской области
2 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области
3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области
Основные направления воздушного удара — Харьковщина, Сумщина и Донетчина.
«По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 69 вражеских БпЛА типа „Shahed“ (беспилотников других типов) и 3 управляемых авиационных ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях», — добавили в ПС.
Напомним, в ночь на 31 мая российские войска нанесли авиаудар по селу в Запорожской области. Погиб 9-летний ребенок.